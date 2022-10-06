Чистий унітаз без витрат: як позбутися нальоту за ніч

Нанесіть цей засіб на ніч і ваш унітаз буде ідеально чистим

Чим почистити унітаз — питання, яке, напевно, цікавить кожну господиню. І щоб повернути сантехніці початковий білий вигляд, вони йдуть за покупкою і скуповують різні засоби, які можуть і не мати ефективних властивостей, як обіцяють виробники.

Розповідаємо про простий домашній засіб, який якісно відчистить унітаз від вапнякового нальоту. Все, що знадобиться, гарантовано вже є у вас вдома – це крупна сіль, сода та звичайна вода.

Як відчистити унітаз від нальоту

Змішуємо 100 г солі, 1 ст. л. харчової соди та 100 мл води. Розмішуємо, доки сіль не розчиниться. Поступово розподіляємо суміш по поверхні унітаза і залишаємо на ніч. Вранці просто пройдіться йоржиком.

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