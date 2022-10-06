Топ-7 побутових приладів, які не потрібно залишати в розетці на ніч: простий спосіб заощадити

Елементарна звичка збереже електроенергію та гроші на вашому рахунку

З початком опалювального сезону, який цього року може спричинити подорожчання платіжок, варто пошукати шляхи економії, зокрема електроенергії. Ми можемо споживати набагато менше електрики, якщо вимикатимемо деякі побутові прилади з розеток на ніч.

Такий простий лайфхак, як відключення електроприладів від мережі перед початком сну, заощадить ваші кошти. Те, що ви "накрутили" менше світла, буде помітно в платіжках за "комуналку" вже через місяць. Зберегти гроші допоможе навіть відключення, здавалося б, негабаритних побутових приладів.

До списку дрібних побутових приладів, які слід вимкнути перед сном, включені:

мікрохвильова піч кавомашина тостер блендер електрочайник електрична зубна щітка електробритва.

Варто додати, що необхідно звернути увагу і на подовжувачі, підключені до мережі. Навіть якщо електричні прилади вимкнені, вони можуть витрачати енергію. Тому не забудьте з розетки вийняти не тільки виделки конкретних приладів, а й подовжувача.

Нагадаємо, багато більших побутових приладів також вночі продовжують "мотати" світло. А звичка засипати під увімкнений телевізор, який потім працює до ранку, шкодить не лише гігієні сну, а й вашому гаманцю. Є щонайменше п’ять електроприладів, які важливо від’єднати від мережі перед тим, як лягти в ліжко.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи економного споживання електроенергії, поради озвучили у "Київтеплоенерго". Холодильник, пральна машина, праска і не тільки можуть пожирати менше світла. А також ми писали, які типи обігрівачів існують і в чому їх відмінності.