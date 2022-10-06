Всього два простих засоби очистять пральну машину: лайфхак проти плісняви та неприємного запаху

Очищенню пральної машинки потрібно приділяти належну увагу

Чистка пральної машини дуже важлива, тому що в ній може накопичуватися багато бруду та нальоту, а ще утворюватися пліснява. Якщо ви відчинили дверцята барабана і відчули неприємний запах – терміново приділіть увагу цьому побутовому приладу.

Цвіль часто росте в щілинах машини, невидима навіть для затятих любителів чистоти. Але не бійтеся, плісняву можна видалити з невеликим зусиллям завдяки перевіреному способу. Один простий лайфхак прибере плісняву з пральної машини за допомогою одного інгредієнта, пише видання Mirror.

Цей лайфхак для пральної машини позбавляє цвілі без особливих зусиль та використовує натуральні інгредієнти. Огидний запах виникає через накопичення миючого засобу та вологи, через що росте пліснява та грибок. На щастя, цю проблему легко вирішити за допомогою чудодійної рідини, яку хвалять багато господинь та господарів – оцет. Щоб подвоїти ефект, застосовуйте харчову соду.

Що потрібно зробити:

Нанесіть оцет на поверхні з пліснявою десь на 10-30 хвилин, особливо на гумовий обід.

Замочіть два рушники у холодній воді з харчовою содою. Залишіть обидва рушники на 30 хвилин або годину.

Відтисніть рушники та завантажте їх у пральну машину. Запустіть гарячий цикл із оцтом замість прального порошку.

Протріть обід, він буде як новий.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три простих засоби чудово чистять чайник — від накипу не залишиться і сліду. Регулярне чищення побутової техніки може допомогти продовжити термін її служби та підвищити енергоефективність. А також ми писали, що сода й оцет – найбільш ефективна комбінація для видалення жиру та бруду з духовки.