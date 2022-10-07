Всього дві ложки цього аптечного засобу зроблять вашу білизну м’якою та гладкою: хитрість економних домогосподарок

Для більшого ефекту до гліцерину можна додати будь-яку ефірну олію.

Кожна домогосподарка хоче, щоб після прання речі виглядали завжди як нові, проте найчастіше такого ефекту досягти важко. Для досягнення цієї мети в арсеналі в кожному будинку завжди є різні порошки, відбілювачі та кондиціонери, проте це все вартує великих грошей. Тому більш економні господині знайшли спосіб, який зробить білизну м’якою та свіжою, набагато дешевше.

Як виявилося, відмінна і при чому дешева альтернатива дорогому кондиціонеру для білизни — це звичайний гліцерин, який часто є в кожній аптечці, пише Ukr.Media. Завдяки цим лікам — речі стають м’якшими, ніжнішими, доглянутішими та приємнішими, і це ще не все.

Як і навіщо використовувати гліцерин під час прання

Гліцерин пом’якшує воду і тканини, що допомагає простіше і швидше впоратися з плямами, що в’їлися, на одязі. Також, завдяки своїм властивостям, речі після прання стають не тільки м’якими та ніжними, а й набагато простіше гладяться.

Щоб досягти такого ефекту, достатньо замість білизняного кондиціонера налити в контейнер дві столові ложки гліцерину. Також до нього можна додати небагато ефірних олій, щоб додати речам приємного аромату.

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