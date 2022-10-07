Почистити гранат можна всього за 1 хвилину: найпростіший лайфхак, який працює 100% (відео)

Величезна перевага цього способу в тому, що ви не забруднитеся, поки чистите фрукт.

Гранат — це дуже смачний і корисний фрукт, який багато хто не хоче купувати через одну маленьку детальку — його дуже складно і "брудно" чистити. Однак є дуже простий спосіб, який допоможе очистити фрукт за лічені секунди. А якщо десь капне гранатовий сік на одяг — то раніше ми вже розповідали, як таких плям позбутися.

Найпростішим способом, як швидко очистити гранат, поділився блогер foodyclub в TikTok. Варто зазначити, що цей ролик вже набрав майже 18 млн переглядів, і ще продовжує їх набирати.

Як швидко почистити гранат

Зверху фрукта зробіть надрізи, наче малюєте шестикутник. Це дозволить легко зняти верхівку та побачити, як розташовані зерна, які нам потрібні. Після зняття верхівки зробіть ще кілька надрізів уздовж фрукта, і гранат можна брати по шматках як торт.

Раніше "Телеграф" ділився простою хитрістю, що треба робити, щоб яблука не темніли під час готування. А ще дізнайтеся, як видалити плями від фруктів та ягід з тканини без сліду.