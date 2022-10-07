Почистити гранат можна всього за 1 хвилину: найпростіший лайфхак, який працює 100% (відео)
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Величезна перевага цього способу в тому, що ви не забруднитеся, поки чистите фрукт.
Гранат — це дуже смачний і корисний фрукт, який багато хто не хоче купувати через одну маленьку детальку — його дуже складно і "брудно" чистити. Однак є дуже простий спосіб, який допоможе очистити фрукт за лічені секунди. А якщо десь капне гранатовий сік на одяг — то раніше ми вже розповідали, як таких плям позбутися.
Найпростішим способом, як швидко очистити гранат, поділився блогер foodyclub в TikTok. Варто зазначити, що цей ролик вже набрав майже 18 млн переглядів, і ще продовжує їх набирати.
Як швидко почистити гранат
- Зверху фрукта зробіть надрізи, наче малюєте шестикутник. Це дозволить легко зняти верхівку та побачити, як розташовані зерна, які нам потрібні.
- Після зняття верхівки зробіть ще кілька надрізів уздовж фрукта, і гранат можна брати по шматках як торт.
Раніше "Телеграф" ділився простою хитрістю, що треба робити, щоб яблука не темніли під час готування. А ще дізнайтеся, як видалити плями від фруктів та ягід з тканини без сліду.