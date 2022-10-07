Завдяки цим лайфхакам трикотаж після прання виглядатиме як новий: п’ять простих правил

Під час прання трикотажних речей враховуйте деякі нюанси

Трикотаж — основа осіннього гардеробу, але мало хто з нас приділяє час правильному догляду за ніжною вовною, коли справа доходить до прання. Є кілька лайфхаків, які допоможуть вашим в’язаним речам виглядати красивими та свіжими усю зиму.

Як пише видання Express, в’язані светри і не тільки дуже делікатні і можуть легко розтягнутися або зачепитися під час прання. Зберегти кольори також складно. Тому дізнайтеся кілька зручних лайфхаків, щоб зберегти трикотаж у найкращому стані.

П’ять правил при пранні трикотажних речей:

Не потрібно прати трикотаж щоразу після того, як одягли річ. Одна з найбільших помилок – прати трикотаж надто часто. Тому хоча б одягніть одяг 2-3 рази, а потім відправляйте в барабан машинки. Читайте етикетки. Зверніть увагу на етикетки, прикріплені до одягу, щоб підтримувати його в найкращому стані. Якщо можна прати в машині, розумно використовувати спеціальний пральний порошок для трикотажу і переконатися, що налаштування для делікатних тканин або трикотажу включено. Намагайтеся прати трикотаж окремо від речей із блискавками та застібками. Замочіть трикотаж. Якщо вже запізно запобігати пошкодженню трикотажних виробів, є кілька швидких способів відновити вихідний стан тканини. Суть лайфхака: вам просто потрібно замочити трикотаж у холодній воді з невеликою кількістю кондиціонера для тканини, змішаного з водою. Залишіть на ніч, а вранці відіжміть і спробуйте розтягнути його назад у форму. Використовуйте сіль для збереження кольору. Кондиціонер для тканини ідеально підходить для того, щоб кольори довше залишалися яскравими та сміливими. Якщо віддаєте перевагу екологічному способу, то замініть кондиціонер на морську сіль. Також варто увімкнути холодний цикл прання, це збереже яскравість. Уникайте вішалок. Зберігати чистий трикотаж так само важливо, як правильно прати його, щоб він прослужив довше. Краще не використовувати вішалки для зберігання в’язаних светрів та джемперів. Переконайтеся, що ви складаєте трикотаж так, щоб речі зберігали форму.

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