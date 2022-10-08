Як швидко і просто вивести плями жиру з джинсів: спосіб, перевірений роками

Чим швидше ви приступите до очищення, тим ефективнішим буде результат.

Боротися з жирними плямами на одязі — це завдання не з найпростіших, проте цілком можливих і вирішуваних. Головне знати, як правильно це робити. На щастя, досвідченіші домогосподарки вже давно знають і активно діляться з початківцями "колегами" корисними лайфхаки, які допоможуть впоратися з проблемою за допомогою підручних засобів.

Варто зазначити, що величезною перевагою цих лайфхаків є те, що вони перевірені роками і точно працюють, повідомляє Ukr.Media. Сьогодні ми розповідаємо, як просто та швидко "врятувати" улюблені джинси і вивести з них плями жиру. Додамо, що робити бажано все відразу і дуже швидко, щоб пляма не в'їлася ще сильніше.

Як швидко і просто вивести плями жиру з джинсів

Промокніть пляму - використовуйте паперовий рушник, щоб увібрати з поверхні джинсів надлишок жиру.

Обробіть пляму харчовою содою - насипте на пляму харчову соду і залиште на деякий час. Вона допоможе вбрати той жир, який не змогла забрати серветка. Прибирати соду потрібно за допомогою пилососа або просто потрібно її акуратно струсити. Вологі ганчірки чи губи використовувати не варто.

Використовуйте засіб для миття посуду - нанесіть мийний засіб на стару зубну щітку і обробіть пляму. Як тільки утворюється рясна піна, можна припиняти процедуру та відправляти джинси у звичайне прання.

Посушіть джинси на відкритому повітрі – якщо пляма не відіпралася, то слід повторити процедуру. Якщо все вдалося з першого разу, то повісьте свої штани на балконі або на вулиці, щоб вони висохли природним чином.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.