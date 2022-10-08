Як сушити насіння з гарбуза в домашніх умовах

Висушити насіння гарбуза можна різними способами — вибирайте найзручніший.

Гарбуз – смачний та корисний продукт, з якого готується багато чудових страв. Не варто оминати і його насіння. Адже воно теж дуже смачне і зникає не гірше за звичне соняшникове насіння.

Про те, як правильно висушити гарбузове насіння, вам розповість "Телеграф". Це можна легко зробити в домашніх умовах, причому існує кілька способів. Тож приготування частування з гарбуза буде практично безвідходним.

Як сушити гарбузове насіння

Підготуйте насіння до сушіння . Який би спосіб ви не обрали, спочатку насіння потрібно добре промити і прибрати надлишки води, розклавши на рушник. Інакше воно залишиться липким та неприємним на дотик.

. Який би спосіб ви не обрали, спочатку насіння потрібно добре промити і прибрати надлишки води, розклавши на рушник. Інакше воно залишиться липким та неприємним на дотик. Сушіння на повітрі . Це найдовший, проте найбільш економний спосіб, що триватиме 2-3 тижні. Насіння розкладіть в один шар на листі, підносі або плоскій тарілці, вистелених папером, і помістіть у теплому, сухому та добре провітрюваному місці.

. Це найдовший, проте найбільш економний спосіб, що триватиме 2-3 тижні. Насіння розкладіть в один шар на листі, підносі або плоскій тарілці, вистелених папером, і помістіть у теплому, сухому та добре провітрюваному місці. Висушування насіння гарбуза у духовці . Мабуть, найпопулярніший варіант швидше отримати улюблені ласощі. Насіння викладіть в один шар на лист і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. При цьому не забувайте частіше перемішувати насіння.

. Мабуть, найпопулярніший варіант швидше отримати улюблені ласощі. Насіння викладіть в один шар на лист і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. При цьому не забувайте частіше перемішувати насіння. Обсмажування насіння на сковороді . Ще один швидкий спосіб висушити насіння гарбуза – це закинути його на сковороду. При цьому ви можете досягти високого ступеня просушування насіння на середньому вогні, а можете просто посмажити його на великому. Але для цього доведеться постійно мішати насіння, щоб воно не згоріло.

. Ще один швидкий спосіб висушити насіння гарбуза – це закинути його на сковороду. При цьому ви можете досягти високого ступеня просушування насіння на середньому вогні, а можете просто посмажити його на великому. Але для цього доведеться постійно мішати насіння, щоб воно не згоріло. Готування в мікрохвильовій печі. Якщо у вас є мікрохвильова піч, вона полегшить процес сушіння. Візьміть плоску тарілку, застеліть її папером і викладіть невелику порцію насіння. Поставте тарілку у мікрохвильову піч на 2-3 хвилини при максимальній потужності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати гарбуз, щоб усім сподобалося, та ділився рецептом солодкої запіканки.