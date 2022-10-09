Як відмити накип із чайника всього за 5 хвилин: виглядатиме як новий
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Завдяки цьому способу, ваш чайник завжди виглядатиме, як тільки з магазину.
Виявляється, що немає нічого простішого, ніж очистити посуд від ненависних накипу та нальоту завдяки підручним засобам та народним методам. Щобільше, все це зробити можна лише за 5 хвилин.
Як зазначає prostoway, таку маніпуляцію варто проводити раз на місяць для профілактики нальоту. Однак рецепт при цьому використовувати не повний, лише 1/3 пропорції.
Як відмити чайник від накипу:
- Вам знадобиться половинка лимона та, ч.л. соди, 1 літр води та п’ять вільних хвилин.
- Лимон поріжте кубиками або кружальцями, додайте у воду у чайнику. Додайте до лимонної води 1 ч.л. соди.
- Закип’ятіть чайник з інгредієнтами, а потім і вилийте воду — все! Попрощайтеся з накипом і осадом на дні і стінках чайника. Не забудьте сполоснути посуд перед використанням.
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