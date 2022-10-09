Чим запастися на випадок відключення електроенергії: дуже простий лайфхак

Якщо у вас в будинку буде такий предмет, то раптове зникнення світла не принесе дискомфорту

Цьогорічна зима для українців може бути складною у плані надання комунальних послуг. На тлі постійних ударів окупантів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема електростанціям, варто задуматися про економію електроенергії та можливі раптові відключення світла.

Як пише видання Express, в екстрених випадках "пропажі" світла допоможе один лайфхак. Він не замінить роботу автономного генератора, але якщо електрики не буде кілька годин – неможливо виручить. Певний вид лампочки врятує вас, якщо раптом відбудуться перебої зі світлом.

Суть лайфхака: запастися лампочками, які можуть заряджатися. Якщо завчасно подбати про зарядку акумулятора, така лампочка зможе забезпечити світло в будинку протягом кількох годин. Так ви отримаєте джерело світла, яке не залежатиме від мережі. Та й така інвестиція допоможе заощадити, адже заряджати лампу набагато простіше, ніж щоразу купувати нову. Крім того, вона не становить такої ж пожежної небезпеки, як запалені свічки. У лампах, що перезаряджаються, часто використовується світлодіодне світло, яке не нагрівається так сильно, як традиційні лампочки (навіть якщо вони горять годинами), а також в цілому набагато енергоефективніше.

Додамо, що мінімальна ціна подібних лампочок, згідно з даними у мережі, стартує від 80 грн. У середньому така лампочка коштує 200–300 грн. З можливістю зарядки часто продають лампочки для кемпінгу, туризму та подорожей, а також схожі використовуються у саду та на вулиці.

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