Два простих продукти швидко та легко очистять духовку від жиру: суперпростий лайфхак

На допомогу в прибиранні прийдуть підручні засоби, які є на кожній кухні

Під час прибирання на кухні важливо приділити увагу не тільки посуду, який потрібно відмити від жиру, нагару та залишків їжі, а й стану духової шафи. Багато хто забуває про цей побутовий прилад, хоча найкраще проводити очищення "по-свіжому".

Як пише видання Express, лайфхак з підручними засобами допоможе досягти чистоти та сяйва в духовці. Все, що вам знадобиться, легко знайдеться у кухонній шафі. Йдеться про такі прості й дешеві продукти, їх всього два – вода і лимон.

Лимони корисні не тільки для додавання у вашу улюблену страву, але і, як і оцет, це відмінний засіб для чищення, особливо коли мова йде про очищення духовки. Суміш води та лимона – відмінне домашнє рішення для очищення конвекційної духовки.

У чому суть лайфхака:

Просто додайте воду та лимон у форму для запікання і поставте її в духовку. Збільште температуру до 180 градусів і дайте пару поширитися духовкою, щоб пом’якшити тверді залишки їжі. Залишіть духовку увімкненою приблизно на 15 хвилин, потім вимкніть її, щоб вона охолола, і коли вона охолоне, протріть внутрішню частину тканиною.

Цей чудовий маленький трюк допоможе видалити частину бруду та жиру. Швидшого та легкого способу очищення духовки, мабуть, не існує.

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