Навіщо натирати душову кабінку картоплею: несподіваний, але дієвий трюк

Пояснюємо, як видалити весь вапняний наліт за лічені хвилини

Сантехніка у ванній кімнаті має таку негативну властивість, як накопичення на своїй поверхні вапнякового нальоту та інших забруднень. Раніше ми розповідали, як прибрати наліт із лійки душа, а тепер поговоримо про видалення відкладень на скляних поверхнях душової кабінки.

Позбутися вапняного нальоту в душі можна звичайною картоплею, пише cpykami. Це дуже незвичайний, але робочий лайфхак для швидкого та легкого прибирання у ванній кімнаті.

Як видалити вапняний наліт у душовій кабіні

Для усунення цієї проблеми беремо половинку картоплі та просто натираємо нею скляні поверхні. Потім легко змиваємо душем. Ця процедура займе лише декілька хвилин.

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