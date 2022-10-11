Як прибрати смердючий запах з килима: бабусин лайфхак

"Як вивести запах з килима?" – мабуть, найпоширеніше питання для власників килимів

Килим — це не тільки прикраса будь-якого інтер’єру, але і спосіб утеплення підлоги.

Навіть після ремонту деякі вирішують залишити старий килим, який за багато років просочується не лише пилом, а й специфічними запахами. Таку річ можна не викидати, адже позбутися неприємного амбре можна одним простим способом, який вигадали наші бабусі.

Як прибрати неприємний запах з килима

Крім стандартного чищення килима потрібно обробити його поверхню сумішшю з 500 мл холодної води, соку половинки лимона та 10 мл нашатирного спирту. Усі компоненти змішуємо, а потім розпорошуємо на килим. Чекаємо, коли річ повністю висохне, а потім пилососимо його.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати затхлий запах із термоса. Неприємний аромат може бути як у новій ємності, так і після експлуатації.