Де зберігати помідори, щоб вони довше залишалися свіжими: і це не холодильник

Просте правило зберігання томатів збереже їх соковитість та смак на більш тривалий термін

Термін придатності багатьох продуктів залежить від того, як і за яких умов ми їх зберігаємо. Той же хліб потрібно зберігати правильно, і тоді він довго залишатиметься м’яким і не запліснявіє. Багато овочів, фруктів і ягід не варто залишати в холодильнику, хоча більшість з нас звикли так робити. Це правило діє і для помідора.

Про лайфхак, який допоможе зберегти томати свіжими довше, пише видання Express. Цей зрозумілий спосіб зберігання дозволить помідорам залишатися смачними та в міру м’якими протягом тривалого часу.

Так, блогерка @goingzerowaste в TikTok в одному популярному відео поділилася, як зберігати фрукти та овочі, щоб вони довше не втрачали свіжості. Це не лише екологічно, а й здорово економить гроші. Ті, хто спробує ці лайфхаки, можуть уникнути відходів у вигляді гнилих фруктів й овочів, а отже, і нових покупок.

Лайфхак може здивувати багатьох, оскільки помідори зазвичай зберігаються у холодильнику. Але блогерка рекомендує зберігати помідори на стільниці. Більшість помідорів продаються або купуються трохи раніше за їх ідеальну зрілість. Коли ми поміщаємо їх у холодильник, це фактично зупинить розвиток плодів. Крім того, зберігання помідорів у холодильнику може вплинути на їх смак, текстуру та запах. Однак для тих, хто має дуже теплий будинок або дуже стиглі помідори, холодильник може бути порятунком.

Також одна порада стосується зелені. Слід зберігати рослини у герметичному контейнері. Додайте тканинну серветку, щоб увібрати зайву вологу.

Говорячи про моркву і селеру, то ці продукти залишаються хрусткими протягом кількох тижнів, якщо їх занурити у воду. А ось броколі помістіть у маленькі горщики з водою, як букет квітів.

Натомість ягоди — полуницю та ожину — можна зберігати у герметичному контейнері. Щоб ще більше продовжити їм життя, не варто їх одразу мити. Авокадо краще зберігати на полиці, перш ніж перемістити в холодильник, коли воно дозріє.

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