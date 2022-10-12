Як почистити витяжку не напружуючись: рецепт розчину для чищення з двох копійчаних інгредієнтів

На щастя, чистити витяжку не так вже й складно

Після чищення кухонної плити багато господинь переходять до витяжки. Час від часу її теж потрібно чистити від залишків налиплого жиру та інших забруднень. Якщо затягнути з чищенням кухонної витяжки, то привести її в порядок потім буде дуже непросто.

Щоб легко відчистити жир з сітки в домашніх умовах і без дорогої "хімії", пропонуємо скористатися більш простим і недорогим засобом, який можна приготувати своїми руками. Нам знадобляться всього 2 компоненти — сода і мийний засіб для посуду, пише cpykami.

Як вимити витяжку від жиру

Насипаємо в чашу третину пачки соди. Додаємо 1 ст. л. будь-якого мийного засобу для посуду. Заливаємо окропом і розмішуємо. Переливаємо в тару, в яку поміщається витяжка хоча б наполовину. Кладемо витяжку у розчин і залишаємо на 5-10 хвилин. Потім старою зубною щіткою чистимо витяжку від бруду. Потім знову підігріваємо розчин і занурюємо другу половинку витяжки, повторюємо маніпуляції.

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