Як заощадити електроенергію: простий лайфхак із чайником збереже ваші гроші

Намагайтеся не марнувати світло, адже це влетить вам у копійку

Зростання цін та інфляція змушують дедалі більше людей шукати шляхи економії. Один із добрих способів зробити це, скоротити витрати електроенергії. Це можна зробити за допомогою відключення деяких побутових приладів на ніч, а також простих правил при використанні популярних електроприладів – того самого чайника.

Як пише видання Express, за допомогою одного лайфхака можна заощадити на платіжках за електроенергію. Все, що потрібно, правильно користуватися чайником. Це дозволить і електрику зберегти, і ваші гроші.

Ми можемо включати чайник багато разів на день. Але краще чинити трохи інакше. Суть лайфхака: наповнювати чайник із чашки, щоб кип’ятити рівно стільки води, скільки потрібно саме цього разу. Так ви зможете заварити напій, але не використовувати більше енергії, ніж потрібно.

Крім того, з метою економії грошей рекомендується кип’ятити чайник один раз на день, зливаючи зайву воду в термос. Протягом дня ви зможете брати окріп звідти і не виникне потреби знову вмикати електроприлад. Термоси можуть підтримувати температуру протягом тривалого часу, аж до 24 годин. Цей спосіб, до речі, допоможе, якщо раптом у будинку відключать світло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про способи економного споживання електроенергії розповіли у "Київтеплоенерго". Вони стосуються використання холодильника, пральної машини, праски та не тільки.