Пожовклі шкарпетки знову стануть білосніжними: цікавий лайфхак зі спиртом

Через специфічне забарвлення шкарпетки швидко брудняться

Білі шкарпетки — це той аксесуар у гардеробі, який допомагає людям додати своєму образу стилю. Але практично всі стикаються з тим, що шкарпетки такого забарвлення дуже швидко брудняться, а згодом і жовтіють. Якщо повернути білизну пожовклій білизні можна за допомогою нашатирного спирту, то у випадку з білими шкарпетками можна використовувати звичайний спирт або горілку.

Для того, щоб впоратися з проблемою пожовклих шкарпеток, можна спробувати один цікавий спосіб. Крім спирту нам знадобиться ще й перекис водню.

Як повернути білим шкарпеткам білизну

Беремо каструлю та заповнюємо її водою. Відправляємо шкарпетки та ставимо посуд на вогонь. Після закипання вимикаємо вогонь. Додаємо туди по одній столовій ложці звичайного спирту (або горілку) та перекису водню. Залишаємо розчин на кілька годин, а потім просто перемо шкарпетки як зазвичай.

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