"Наші прийдуть на півострів і наведуть там всім ладу": alyona alyona та paashee записали яскраву пісню про український Крим

Пісню виконавці присвятили бійцям ЗСУ

Українські артисти alyona alyona та paashee на честь Дня захисників та захисниць України випустили яскраву пісню "Їду в Крим". Пісню виконавці присвятили бійцям ЗСУ.

"Цей трек присвячується всім нашим захисникам та захисникам. Адже сьогодні День захисника та захисниці України. Ми щиро віримо, у нашу перемогу, у наших хлопців, у наших ЗСУ. Ми мріємо про те, щоб усі вони повернулися живими та неушкодженими додому. А також, мріємо про те, щоб наші військові звільнили Крим, адже він, був, є, і буде наш!І є одним із вагомих кроків до нашої перемоги. Включайте звук на повну, скидайте друзям та знайомим! у Крим відпочивати", — написав paashee у своєму Інстаграм.

У пісні артисти мріють про те, як зовсім скоро воїни ЗСУ викинуть із півострова всіх окупантів та українці приїдуть до українського Криму та зможуть відпочити там, як раніше. "Наші прийдуть на півострів і наведуть там усім ладу", — співає alyona alyona.

Як повідомляв "Телеграф", раніше скандальна "Міс Україна Всесвіт" Ганна Неплях вперше випустила пісню українською мовою.