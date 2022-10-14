Жир і стійкі плями дуже швидко зникнуть: простий лайфхак з очищення листа для духовки

Деякі підручні засоби знадобляться в прибиранні кухні

Коли прибираєтеся на кухні, багато зусиль доводиться витрачати на очищення духовки. Особливо складно буває впоратися з деком: на нього осідає товстими шарами жир, а ще прилипають залишки їжі, що підгоріла. Але один лайфхак допоможе вам вирішити цю проблему.

Чистий для духовки спростить процес приготування і, ймовірно, зробить ваші страви смачнішими. Про лайфхак з очищення дека пише видання Express. Вам знадобляться ті засоби, які вже є на кухні.

Перший крок — розпиліть оцет на лист для духовки, попередньо змочений вологою губкою. Налийте одну чашку оцту в пульверизатор і розпорошіть його на лист, поки він не стане вологим або не буде рівномірно розпорошений на нього.

Другий крок – повторити та знежирити. Деко тепер може виглядати чистим, але варто повторити маніпуляцію з оцтом. Потім покладіть лист на бік і розпорошіть на кожну сторону засіб для знежирення, потім зітріть надлишки.

Цей метод з використанням звичайного оцту ефективний навіть проти найстійкіших плям. Якщо хочете досягти ще кращого ефекту, то можете використовувати трохи харчової соди. Її слід нанести на поверхню перед тим, як обприскати сумішшю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити чайник від вапняного нальоту без зайвого клопоту – знадобляться лише три продукти. Регулярне чищення побутової техніки може допомогти продовжити термін її служби та підвищити енергоефективність.