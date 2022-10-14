Як зберігати овочі, щоб вони залишалися хрусткими і не в’яли: лайфхак для моркви, огірків і не тільки

Є кілька нюансів, які варто враховувати під час зберігання овочів

Купили овочі, а вони швидко засохли, почорніли чи зав’яли? З такою проблемою стикався кожен. Але не біда, лише кілька зрозумілих порад допоможуть вам навчитися правильно зберігати моркву, огірки, селеру та інші продукти.

Не все потрібно ставити в холодильник, як, наприклад, помідори. Свої правила зберігання існують й для інших овочів. Як пише видання Express, є лайфхаки, які допоможуть зберегти овочі та трави для максимальної довговічності й смаку. До речі, це допоможе уникнути харчових відходів, а значить, вдасться заощадити і не витрачатися на нові закупівлі.

Ніхто не любить зморщені, розмоклі овочі, й перша порада вирішує цю проблему. Багато людей кидають овочі у шафу чи холодильник. Однак краще зберігати сирі овочі у воді, щоб вони зберегли свій хрускіт.

Деякі овочі, такі як морква, селера або огірок, можуть стати м’якими через якийсь час. Щоб уникнути цього, просто наріжте їх соломкою та помістіть у банку з холодною водою у холодильник. Контейнер має бути повністю герметичним, щоб цей спосіб зберігання продуктів працював. Просто не забувайте міняти воду щодня або біля того, щоб підтримувати свіжість. І цей трюк підходить не лише для овочів у відмінному стані. Головна порада: цей лайфхак також допомагає оживити овочі, які вже стали млявими.

Що стосується трав та спецій, то вони часто можуть виявитися забутими в задній частині шафи, хоча для них є нове місце — морозильник. Свіжі трави можуть швидко висохнути, і щоб їх можна було використовувати довше: наріжте їх, покладіть у форму для льоду з оливковою олією і заморозьте. Тоді наступного разу, коли ви готуватимете, у вас буде смачна олія.

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