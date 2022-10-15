Як видалити пляму з паперу: на кожен бруд знайдеться свій метод

Якщо швидко почати, то можна видалити з паперової сторінки каву, олію та навіть кров.

Якщо ви забризкали чаєм чи кавою сторінку підручника або кинули важливі документи на кухонний стіл, не помітивши на ньому жиру – не переживайте. Існує кілька способів вивести брудну пляму з паперу.

Головне в цьому випадку не відкладати, а діяти якнайшвидше. Тоді волога не встигне вбратися у паперові волокна, і ви отримаєте найкращий результат.

Як видалити пляму з паперу: лайфхаки

Який би спосіб ви не обрали, працювати потрібно на чистій, сухій та рівній поверхні. Підійде стіл, тумба, табурет тощо. А після обробки плями накладіть на сторінку з двох боків паперовий рушник і притисніть на кілька годин рівним важким предметом (книгою), щоб видалити зайву вологу та розрівняти папір.

Пляму на водній основі від кави, чаю та інших напоїв спершу промокніть чистою сухою паперовою серветкою, складеною у кілька шарів. Не тріть папір, а саме промокуйте і стежте, щоб волога пляма не поширювалася далі. Якщо колір не світлішає, злегка намочіть паперовий рушник і ще раз ретельно промокніть пляму, поки вона не стане безбарвною. Якщо це не допомогло, зробіть розчин прозорого столового оцту в пропорції 1:1 і обережно обробіть пляму ватною кулькою. Але будьте обережні, тому що оцет може знебарвити текст на папері. Потім знову промокніть сторінку сухою паперовою серветкою.

від кави, чаю та інших напоїв спершу промокніть чистою сухою паперовою серветкою, складеною у кілька шарів. Не тріть папір, а саме промокуйте і стежте, щоб волога пляма не поширювалася далі. Якщо колір не світлішає, злегка намочіть паперовий рушник і ще раз ретельно промокніть пляму, поки вона не стане безбарвною. Якщо це не допомогло, зробіть розчин прозорого столового оцту в пропорції 1:1 і обережно обробіть пляму ватною кулькою. Але будьте обережні, тому що оцет може знебарвити текст на папері. Потім знову промокніть сторінку сухою паперовою серветкою. Масляну і жирну пляму добре промокніть з двох боків паперовим рушником. Потім помістіть чистий рушник, складений у кілька шарів, з обох боків сторінки, а зверху покладіть важкий плоский предмет і залиште на 1-2 дні. Якщо пляма не зійшла, рясно посипте її харчовою содою, прикрийте паперовим рушником і залиште ще на день. Повторіть процес, доки пляма не посвітлішає або не зникне повністю.

добре промокніть з двох боків паперовим рушником. Потім помістіть чистий рушник, складений у кілька шарів, з обох боків сторінки, а зверху покладіть важкий плоский предмет і залиште на 1-2 дні. Якщо пляма не зійшла, рясно посипте її харчовою содою, прикрийте паперовим рушником і залиште ще на день. Повторіть процес, доки пляма не посвітлішає або не зникне повністю. Пляма від крові через поріз чи носову кровотечу згодом може залишити на папері бурий або жовтий слід. Промокніть таку пляму ватним тампоном або паперовою серветкою. Змочіть ватяну кульку холодною (не теплою!) водою і акуратно промокніть пляму. Знову промокніть вологу пляму сухою ватною кулькою. Повторюйте процес, доки пляма повністю не зникне. Якщо слід залишився, обробіть його ватою, змоченою 3%-м розчином перекису водню.

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