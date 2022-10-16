Навіщо класти губку для миття посуду в лоток пралки: цей лайфхак здивує своєю простотою

Відсіки для порошку в пральній машинці легко та просто очистити

При використанні пральної машини важливо підтримувати в ній чистоту. Особливу увагу варто приділити відсікам для порошку та кондиціонера. Адже нерідко в лотку з’являється бруд, пліснява і пральний порошок, що затвердів.

Щоб легко вимити забруднення у відсіку пралки, нам знадобиться лише губки для миття посуду та звичайний оцет. Про це пише cpykami.

Як почистити лоток у пральній машині

Кладемо губки у відсіки і рясно заливаємо оцтом. Залишаємо на 10 хвилин, потім промиваємо. Оцет чудово впорається із пліснявою та іншими забрудненнями, а кухонні губки допоможуть прискорити процес очищення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести запах вогкості у пральній машині. Цей спосіб гарантує запах свіжості на тривалий час.