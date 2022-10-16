Простий спосіб очистити підошву праски: вам знадобиться один нестандартний продукт

Легкий метод видалення вапняного нальоту з праски, вся справа у незвичайному засобі

Накип може утворюватися не тільки в чайнику, яку легко прибрати за допомогою підручних компонентів. На прасці теж згодом з’являються відкладення, а через нагар побутовим приладом неможливо користуватися. Є просте та доступне вирішення проблеми.

Про лайфхак з очищення підошви праски пише видання Express. Нагар і відкладення зійдуть миттєво. Знадобиться один єдиний інгредієнт: таблетки парацетамолу. Тож це досить бюджетний спосіб.

Як очистити праску за допомогою парацетамолу

Виконайте ці найпростіші дії. Все дуже просто. Отже:

Спочатку переконайтеся, що праска гаряча. Потім протріть праску парацетамолом. Це можна зробити за допомогою серветки або пінцету. Тріть, поки плями не зникнуть. Готово – поверхня праски виглядає, наче нова.

Ролик одного з користувачів TikTok наочно демонструє, як швидко та спритно спрацьовує трюк із таблетками.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких підручних засобів можна миттєво видалити жирні стійкі плями з листа для духовки. А також ми ділилися чудовим лайфхаком з очищення пральної машини: впорається і з пліснявою, і з неприємним запахом.