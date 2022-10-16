Простий спосіб очистити підошву праски: вам знадобиться один нестандартний продукт
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Легкий метод видалення вапняного нальоту з праски, вся справа у незвичайному засобі
Накип може утворюватися не тільки в чайнику, яку легко прибрати за допомогою підручних компонентів. На прасці теж згодом з’являються відкладення, а через нагар побутовим приладом неможливо користуватися. Є просте та доступне вирішення проблеми.
Про лайфхак з очищення підошви праски пише видання Express. Нагар і відкладення зійдуть миттєво. Знадобиться один єдиний інгредієнт: таблетки парацетамолу. Тож це досить бюджетний спосіб.
Як очистити праску за допомогою парацетамолу
Виконайте ці найпростіші дії. Все дуже просто. Отже:
- Спочатку переконайтеся, що праска гаряча.
- Потім протріть праску парацетамолом. Це можна зробити за допомогою серветки або пінцету.
- Тріть, поки плями не зникнуть. Готово – поверхня праски виглядає, наче нова.
Ролик одного з користувачів TikTok наочно демонструє, як швидко та спритно спрацьовує трюк із таблетками.
Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких підручних засобів можна миттєво видалити жирні стійкі плями з листа для духовки. А також ми ділилися чудовим лайфхаком з очищення пральної машини: впорається і з пліснявою, і з неприємним запахом.