Як часто потрібно прати светр, щоб він не вицвів і не сів: "правила", яких потрібно дотримуватися

Завдяки цим лайфхакам ваші светри будуть завжди як нові.

Маст-хев на холодні пори року, який зможе зігріти за будь-якої погоди — це теплий светр. До речі про найактуальніші їхні фасони в сезоні 2022/2023, ми вже писали раніше. А сьогодні ми хочемо розповісти вам, як їх правильно доглядати, прати і сушити, щоб вони не розтягувалися, не "сідали" і не вицвітали.

По-перше, якщо ви одягли якийсь зі своїх светрів вже тричі, то його вже настав час відправляти в прання, повідомляє Ukr.Media. Якщо продовжувати носити його далі, то він почне вбирати неприємні запахи і мікробів з’явиться ще більше.

Як правильно прати та сушити светри

Порада перша — обов’язково вивчіть етикетку на трикотажних виробах, щоб дізнатися за якої температури бажано светр прати.

Друге – в ідеалі потрібно придбати спеціальний порошок для трикотажу.

Третє — прати светри потрібно у делікатному режимі.

Четверте – щоб зберегти колір улюбленого светра можна використовувати морську сіль. Її потрібно додати замість кондиціонера (досить 1 ковпачка).

Щоб повернути колишню форму розтягнутому светру, потрібно на ніч замочити його в холодній воді з ковпачком кондиціонера.

Для сушіння та зберігання трикотажу не варто використовувати вішалки – вони витягатимуть плечі виробу.

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