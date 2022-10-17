Як часто потрібно прати светр, щоб він не вицвів і не сів: "правила", яких потрібно дотримуватися
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Завдяки цим лайфхакам ваші светри будуть завжди як нові.
Маст-хев на холодні пори року, який зможе зігріти за будь-якої погоди — це теплий светр. До речі про найактуальніші їхні фасони в сезоні 2022/2023, ми вже писали раніше. А сьогодні ми хочемо розповісти вам, як їх правильно доглядати, прати і сушити, щоб вони не розтягувалися, не "сідали" і не вицвітали.
По-перше, якщо ви одягли якийсь зі своїх светрів вже тричі, то його вже настав час відправляти в прання, повідомляє Ukr.Media. Якщо продовжувати носити його далі, то він почне вбирати неприємні запахи і мікробів з’явиться ще більше.
Як правильно прати та сушити светри
- Порада перша — обов’язково вивчіть етикетку на трикотажних виробах, щоб дізнатися за якої температури бажано светр прати.
- Друге – в ідеалі потрібно придбати спеціальний порошок для трикотажу.
- Третє — прати светри потрібно у делікатному режимі.
- Четверте – щоб зберегти колір улюбленого светра можна використовувати морську сіль. Її потрібно додати замість кондиціонера (досить 1 ковпачка).
- Щоб повернути колишню форму розтягнутому светру, потрібно на ніч замочити його в холодній воді з ковпачком кондиціонера.
- Для сушіння та зберігання трикотажу не варто використовувати вішалки – вони витягатимуть плечі виробу.
Раніше "Телеграф" давав практичні поради, як не замерзнути на вулиці. А ще розповідав, як забрати сліди праски на тканині.