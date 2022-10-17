Позбутися чорної плісняви в пральній машині можна одним інгредієнтом: ідеальний варіант за копійки

Простий і недорогий спосіб очистити пралку від неприємної плісняви

З часом у пральній машині може з’явитися неприємний запах. У деяких випадках у цьому винна чорна пліснява усередині барабана, на дверцятах та в лотках для прального порошку та кондиціонера.

Позбутися цвілі так, щоб вона більше не змогла поширюватися, може здатися непростим завданням. Проте не з цим засобом. Як пише cpykami, з видаленням чорної плісняви, яка також не роз’їсть при цьому манжету, допоможе звичайна білизна.

Як позбутися плісняви в пральній машині

Білизну наносимо губкою або старим пензликом на манжету, розподіляємо і залишаємо на пів години. Для більшого ефекту зволожуємо бинт у білизні і прокладаємо манжету в місцях з пліснявою.

Якщо трохи цвілі ще залишилося: змочуємо бинт знову і прокладаємо манжету (або протираємо пензликом/губкою). Потім промиваємо манжету, або запускаємо цикл "порожнього" прання без речей, щоб прибрати їдкий запах білизни.

Нагадаємо, що прибрати запах у пральній машинці можна і за допомогою піни для гоління, і за допомогою копійчаного аптечного антисептика — хлоргексидину.