Чому не можна зберігати шоколад у холодильнику: є один важливий нюанс

Холодильник зовсім не годиться для шоколаду, і ось чому

Термін придатності більшості продуктів залежить від того, де і як ми їх зберігаємо. Наприклад, хліб не зачерствіє та не покриється пліснявою, якщо вибрати для нього правильне місце на кухні. Дещо обов’язково потребує низьких температур, тоді як деякі продукти не рекомендується класти в холодильник, серед них і шоколад.

Шоколад – популярні ласощі, але вони можуть зіпсуватися не тільки при сильній спеці. Як пише видання Express, головна помилка — зберігати шоколад у холодильнику, хоча багато хто з нас саме туди його і поміщає. Але дуже низькі температури порушують смакові якості продукту, та й на зовнішньому вигляді можуть позначитися.

Головна ознака того, що плитка була в холодильнику – відсутність характерного звуку, коли ви ламаєте шматочок. Тому якщо хочете не зіпсувати шоколад і зберегти смак, скористайтесь лайфхаком. Ось у чому його суть: не кладіть шоколад у холодильник, а зберігайте за оптимальної температури 18 градусів.

Так, охолоджувальний ефект при зберіганні шоколаду в холодильнику зробить занадто розсипчастою текстуру, в результаті ласощі надто швидко танутимуть у ваших пальцях. Ви також ризикуєте отримати так зване цукрове посивіння (результат контакту шоколаду з вологою, через це на ньому виникає білий пиловий або зернистий наліт) та окислення. Результат неприємний: смак продукту зміниться, а ще може з’явитися сторонній запах.

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