Як миттєво розрізати авокадо та відокремити м’якоть від кісточки: є один спритний трюк (відео)

Хитрий лайфхак із авокадо значно прискорить нарізку плоду

Багато фруктів та овочів ми ріжемо довше, ніж могло би бути. Як і часник, який шеф-кухарі можуть подрібнити за секунди за допомогою простих хитрощів, можна швидко і без зайвого клопоту розрізати на частини авокадо. Кісточка без проблем відокремиться від м’якоті.

Про лайфхак із нарізки авокадо повідомляє видання Express. Знадобиться лише ніж та дотримання елементарного алгоритму. Цей метод вирішить одним махом усі завдання: наріже плід на рівні частини, видалить кісточку й очистить від шкірки.

Так, швидкий і простий спосіб нарізати авокадо за лічені секунди показаний в одному з роликів користувачки @katejunkie в TikTok. Вона поділилася своїм новим улюбленим методом "розділення" авокадо. Виявляється, дуже легко поділити авокадо на четвертинки, розрізавши його вздовж і посередині, а потім розламавши на шматочки.

Як треба різати авокадо:

Спочатку розріжте авокадо вздовж, потім переверніть його і знову розріжте тепер уже впоперек. Злегка прокрутіть плід, щоб авокадо розпалося на чотири частини. Тепер заберіть шкірку. Якщо плід стиглий, вона легко зніметься. Так само просто вийміть кісточку.

Раніше "Телеграф" розповідав про спосіб нарізки болгарського перцю. Очистити перець від насіння можна простіше, аніж ми звикли це робити. А також ми писали, як швидко нарізати цибулю на ідеально рівні кубики. Лайфхаком поділився британський шеф-кухар.