Зігрітися, не розорившись: сім способів, як не замерзнути і обігріти спальню цієї зими

Наразі всі українці турбуються про опалення своїх будинків та про те, як не замерзнути цієї зими

З падінням температури домогосподарства по всій країні вже зараз шукають способи зберегти тепло у будинку. На щастя, існує низка недорогих прийомів, що дозволяють зберегти теплу температуру навіть без увімкнення радіаторів опалення протягом тривалого часу.

Українці можуть скористатися рекомендаціями зі статті express, які допоможуть утримати тепло в спальні (і в іншій кімнаті), при цьому не замерзнувши у власному ліжку. І ось сім із них:

Тримайте штори відкритими протягом дня

Протягом дня тримайте штори відкритими, особливо якщо у вашу спальню потрапляє пряме сонячне світло. Коли сонячне світло потрапляє на вікна, випромінювання проходить крізь них і нагріває все, що здатне поглинати тепло, включаючи ліжка, меблі і навіть одяг.

Кімната, що піддається великій кількості сонячного світла протягом дня, може прогрітися швидше, ніж кімната без сонячного світла. Однак як тільки сонце сяде, закрийте фіранку.

Інвестуйте в наматрацник з підігрівом

Наматрацник з підігрівом використовує дроти з електричним підігрівом або нагріту воду. Цей варіант можна розглядати як економічно ефективний спосіб зігрітися вночі. Наматрацник не тільки зігріє вас, а й допоможе вашим м’язам розслабитися, а отже, вам буде набагато легше заснути.

Купуйте теплішу піжаму

Вибір правильної піжами є ключем до того, щоб зігрітися у зимові місяці. Одні матеріали забезпечують прохолоду, інші зігрівають, тому важливо знати, які носити в холодні місяці.

Бавовняна піжама — гарний вибір, оскільки вона дозволяє контролювати температуру, дозволяючи повітрю циркулювати, не дозволяючи тілу втрачати своє природне тепло. Вона ідеально підходить для холодної погоди та холодних ночей. Флісова піжама також корисна. М’яка текстура змусить вас почуватися затишно у ліжку.

Використовуйте пухирчасту плівку для утеплення вікон

Українці з вікнами з одинарним склінням можуть помітити, що підтримувати тепле повітря в будинку трохи складніше. Однак одним зі швидких, дешевих рішень є використання пухирчастої плівки. Пухирчаста плівка працює як хороший ізолятор завдяки невеликим повітряним кишеням. Просто оббризкайте вікно водою, і пухирчаста плівка приклеїться до вікна.

Візьміть грілку

Для тих, хто має обмежений бюджет, грілка може стати відмінним варіантом. Гумова або термопластикова грілка має ізолюючі властивості, які запобігають миттєвому витоку тепла, а це означає, що вона залишатиметься гарячою не менше двох годин.

Не можна залишати грілки з дітьми, оскільки вони можуть поранитися, якщо вони луснуть.

Ізолюйте підлогу килимком

Приміщення можуть втрачати до 10% тепла через неізольовану підлогу. Квартири та будинки з дерев’яними підлогами можуть виграти від покупки килима. Додатковий шар може запобігти втратам тепла і натомість допомагає утримувати його всередині кімнати.

Переставте меблі у спальні

Планування спальні може мати великий вплив на температуру тіла. Якщо ваше ліжко знаходиться надто близько до вікна, це означає, що будь-які протяги будуть "падати" прямо на ваше ліжко. Вікна з одинарним склінням також викликають утворення конденсату та втрату тепла. Поставте ліжко якомога далі від вікна, бажано у куток. Додайте додаткові шари ковдр і подушок, щоб зігрітися вночі.

Раніше "Телеграф" писав, як зігрітися взимку за допомогою одягу. А також, як утеплити будинок за допомогою килима.