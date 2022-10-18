Як позбавити кухонний рушник від жиру: секрет японців розкрито

Часом звичайного прання недостатньо, щоб позбавити рушники жирних плям

Через частого використання кухонних рушників їхня тканина швидко стає забрудненою. Щоб вивести жирні плями, часом одного прання недостатньо. Деякі українські господині перед пранням кладуть рушники в мікрохвильову піч, а ось японки замочують у спеціальному розчині.

Щоб повернути рушникам колишню чистоту, спробуйте спочатку замочити їх в гарячій воді з оцтом, сухою гірчицею та олією.

Як позбавити кухонні рушники від жиру

Додайте в ємність із 10 літрами гарячої води 0,5 ст. л. оцту та 1 ст. л. олії. Перемішайте, а потім додайте 2 ст. л. сухої гірчиці і знову ретельно перемішайте розчин. Помістіть у нього кухонні рушники та залиште на 12 годин. Потім прополощіть рушники, застосувавши спочатку холодну, а потім — гарячу воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим випрати махрові рушники, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими.