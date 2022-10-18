Навіщо натирати праску зубною пастою: цей лайфхак дає неймовірний результат

В очищенні праски дуже виручать підручні засоби

Праска – побутовий прилад, який часто використовується. На її підошві можуть виникати вапняні відкладення та сліди нагару. Очистити праску можна кількома способами, і не лише таблетками парацетамолу.

Дуже ефективний лайфхак передбачає очищення праски за допомогою доступних підручних засобів, серед яких зубна паста. Як пише видання Express, використання цього компонента працює чудово і швидко видаляє накип та відкладення з підошви праски.

Натерти праску зубною пастою – це ефективний метод видалення вапняного нальоту та тканини, що пригоріла. Що потрібно робити:

Просто змішайте зубну пасту, дві столові ложки харчової соди і одну столову ложку оцту в мисці, щоб вийшла паста. Увімкніть праску, встановіть її на низьку потужність і за допомогою зубної щітки нанесіть пасту на праску. Після цього протріть праску вологою губкою або тканиною. Для кращих результатів можна замочити губку або тканину в оцті перед використанням.

Додамо, щоб уникнути повторної появи плям вапняного нальоту на зовнішній стороні праски, важливо утримувати її в чистоті всередині. Не варто використовувати звичайну воду з-під крана, бо вона часто містить велику кількість вапняного нальоту, краще взяти дистильовану або хоча б змішати її зі звичайною.

Раніше "Телеграф" розповідав про простий трюк, який позбавить вас вапняного нальоту в чайнику. Після цього лайфхака прилад працюватиме краще та заощадить енергію.