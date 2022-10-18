Як випрати засалені рукави і комір на куртці, не перучи її повністю: знадобиться лише один засіб

15 хвилин і ви забудете про бруд на куртці.

Часто куртка замазується тільки на рукавах, комірі та біля кишень, а оскільки процес прання, а якщо бути точніше сушіння верхнього одягу, досить складний і тривалий. Щоб уникнути таких проблем, ми вирішили поділитися з вами "рецептом" часткового прання.

Виявляється, із засмальцьованими плямами на рукавах, комірі та біля кишень може впоратися один простий засіб, який є на кожній кухні. Як повідомляє prostoway, вам знадобиться всього 15 хвилин вільного часу та мийний засіб для посуду.

Як освіжити куртку мийним засобом для посуду

Звичайний засіб для миття посуду розчиняє не тільки харчовий жир, а й плями від поту та бруду, які постійно "замазують" куртку навколо шиї, на рукавах та біля кишень. Все що потрібно зробити, це нанести мийний засіб на пляму вологою губкою, потерти і залишити на 10-15 хвилин. Після цього засіб потрібно буде змити чистою губкою.

Раніше ми писали, як відіпрати плями кави на одязі — 3 простих способи позбутися забруднення.