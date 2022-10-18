Як зберігати авокадо, щоби воно не темніло: три простих способи

Авокадо може почорніти після того, як ви його розрізали, але є спосіб продовжити термін придатності плода

Багато фруктів та овочів можуть зберігатися довше, якщо робити це правильно. Наприклад, деякі продукти не варто класти в холодильник. А ось авокадо можна зберігати там, лише потрібно робити це з урахуванням кількох моментів. Особливо якщо йдеться вже про розрізаний плід.

Часто трапляється, що після того, як ви розрізали авокадо, воно починає темніти та чорніти. Видання Express пише, що є три способи запобігти цьому або хоча б уповільнити. Для лайфхаків знадобляться найдоступніші інгредієнти.

Лайфхак №1: використовуйте лимон чи лайм

Видавіть сік лимона або лайма на відкриту зелену м’якоть авокадо. Кажуть, що кислотність запобігає потемнінню.

Лайфхак №2: оливкова олія

Нанесення оливкової олії на м’якуш авокадо утворює бар’єр між ним і повітрям, запобігаючи потемнінню.

Лайфхак 3: використовуйте пластиковий контейнер

Покладіть авокадо в герметичний контейнер, а потім помістіть його в холодильник, щоб зберегти свіжість авокадо.

Комбінація перелічених вище прийомів може допомогти зберегти плоди свіжими. Проте авокадо залишатиметься свіжим трохи більше 3-4 днів. Найкраще їсти його того ж дня, коли розрізали.

Додамо, що є спосіб зберегти авокадо свіжим до шести місяців. Йдеться про використання морозильної камери. Нарізані авокадо можна зберігати в пластиковому герметичному пакеті в холодильнику близько півроку, а потім, наприклад, використовувати в смузі. Або можна заморозити пюре з авокадо у формах для кубиків льоду, а потім наносити його на тости.

Раніше "Телеграф" розповів про трюк, який допоможе швидко розрізати авокадо та розділити плід на частини. Ролик із цим лайфхаком підкорив соцмережі.