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Неймовірний лайфхак з очищення картоплі та яблук: працює за лічені секунди (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Чищення овочів та фруктів може займати багато часу Новина оновлена 19 жовтня 2022, 16:43
Чищення овочів та фруктів може займати багато часу

Цей нестандартний спосіб може бути небезпечним, але працює просто чудово

Багато продуктів можна нарізати та подрібнити швидше, ніж ми звикли робити. Ту ж цибулю шеф-кухарі за допомогою одного трюка миттєво розрізають на рівні кубики. А ось з очищенням яблук допоможе впоратися дуже незвичайний спосіб, він, до слова, годиться і для чищення картоплі.

Дивовижний лайфхак із очищення яблука за секунди став вірусним у мережі, але він може бути небезпечним, треба визнати. Як пише видання Express, такий спосіб допоможе зі швидкістю світла очистити фрукт, але також підійде і для чищення картоплі.

Ролик, де чоловік нестандартним методом чистить яблуко, став популярним у соцмережі TikTok. Користувачка @alidecosmo показала, як її хитрий тато чистить фрукт неймовірно швидко. Вона написала: "Мій тато — геній". У ролику батько спритно використовував електричний дриль, щоб зробити роботу за лічені секунди. Він устромив кінець свердла в яблуко. Потім, взявши ножа, приклав його до дриля й увімкнув. Яблуко було очищено за лічені секунди.

Звичайно, цей лайфхак потенційно дуже небезпечний і вам не рекомендується пробувати його вдома. Електроінструменти мають використовуватися лише досвідченими людьми під наглядом. Якщо ж ви вмієте поводитися зі свердлом, то цей незвичайний спосіб чищення допоможе, наприклад, підготувати яблука до консервації або оперативно впоратися з горою картоплі.

Раніше "Телеграф" розповів про трюк, який допоможе швидко розрізати авокадо та розділити плід на частини. Ролик із цим лайфхаком підкорив соцмережі.

Теги:
#Яблука #Картопля #Нарізка #Лайфхак