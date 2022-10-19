Конденсат на вікнах і пліснява: чотири поради, які допоможуть вирішити ці проблеми

Підвищена вологість призводить до утворення грибка, тому діяти потрібно оперативно

Зниження температури в цей час може призвести до небажаної конденсації та появи цвілі навколо вікон у багатьох будинках. Існує багато способів видалення грибка, найголовніше не зволікати з цим, інакше він "розростеться" по всій кімнаті.

Як пише видання Express, є ефективний лайфхак позбавити вікна від конденсату та плісняви. Крім того, кілька простих правил допоможуть зберігати у вашій оселі прийнятний рівень вологості й не допускати утворення грибка.

Конденсат – це краплі води, що утворюються, коли гаряче вологе повітря зустрічається з прохолодною поверхнею. Це досить поширене явище і не обов’язково означає, що у вас є проблеми з вікнами. Але якщо вчасно не відреагувати на вологу, є ризик виникнення цвілі.

Якщо навколо вашої віконної рами вже утворилася пліснява, важливо вжити заходів для її видалення, щоб уникнути ризиків, пов’язаних з нею для здоров’я. Лайфхак дуже простий. По-перше, обов’язково ретельно очистіть постраждалу поверхню за допомогою засобу видалення цвілі або розчину, який вбиває бактерії, наприклад, одна частина відбілювача на 10 частин води. По-друге, пройдіться по цьому місцю вологою тканиною, поки цвіль не буде повністю видалена, потім протріть чистою тканиною. По-третє, тримайте вікно відкритим, поки поверхня повністю не висохне.

Як запобігти утворенню конденсату та цвілі

Порада 1: Регулярно відкривайте вікна

Якщо ваш будинок страждає від конденсату, вогкості чи плісняви, найкраще, що ви можете зробити, це спробувати поліпшити вентиляцію всередині. Намагайтеся регулярно відкривати вікна, щоб повітря вільно циркулювало, а вологе повітря виходило з приміщення. Системи вентиляції, такі як витяжні вентилятори, можуть значно зменшити утворення конденсату у ваших будинках.

Порада 2: Сушіть білизну в приміщеннях, що добре провітрюються

Зменшення кількості вологи в повітрі може вплинути на вирішення проблеми конденсації. Невеликі зміни, такі як розвішування білизни у просторих приміщеннях замість сушіння у теплих кімнатах, дійсно можуть допомогти запобігти появі плісняви.

Порада 3: Видаліть зайву вологу, що накопичується навколо ваших вікон

Якщо краплі води скупчилися на вікнах або навколо них, коли температура на вулиці почала падати, щодня очищайте це місце. Наприклад, використовуйте серветку з мікрофібри, щоб видалити вологу перед нанесенням засобу для чищення.

Порада 4: Переконайтеся, що ваш будинок добре ізольований

Наявність гарної ізоляції зменшить ймовірність утворення конденсату в холодних місцях на стінах та стелях. Подвійне скління, ізоляція стін та захист від протягів допоможуть зменшити втрати тепла з вашого будинку. А наявність правильно встановлених енергозберігальних вікон підтримає високу температуру в приміщенні, що може мати величезний вплив на утворення конденсату та зростання плісняви.

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