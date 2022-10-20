Прочистить труби не гірше магазинного засобу: позбудьтеся засмічення за допомогою одного копійчаного інгредієнта

Цей "рятівний" компонент є на будь-якій кухні

Засмічення у раковині, на кухні або у ванній, — завжди проблематичне явище. Усунути його можна якнайшвидше не лише за допомогою дорогих магазинних засобів, а й тих інгредієнтів, які завжди є під рукою.

Чудовим виходом із ситуації стане одна хитрість. Замінити "хімію" можна звичайною харчовою содою. Знадобиться 200 г, тобто 7-8 столових ложок.

Як прибрати засмічення в раковині за допомогою соди

Всипаємо соду на сковороду та гріємо її на вогні протягом 15 хвилин. Можна скористатися і духовкою: поміщаємо ємність із содою в духову шафу, розігріту до температури 200 градусів.

Потім даємо охолонути продукту (близько 10-15 хвилин), додаємо 250 мл води і перемішуємо до повного розчинення. Заливаємо в раковину, а через 1-2 години проливаємо водою. Все просто!

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити раковину до блиску. Звести нанівець жирні розводи, плями та бруд можна лише за допомогою трьох інгредієнтів.