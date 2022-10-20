Що робити, якщо відключили воду: сім простих порад українцям

Від ударів росіян страждає критична інфраструктура, залишаючи людей без стандартних благ цивілізації

Наближається опалювальний сезон та зимові місяці, що будуть досить складними для України у воєнний час. Багато наших співгромадян активно вчаться економити електроенергію, проте варто подбати і про інші моменти. І якщо зберегти тепло в будинку теоретично зможе майже кожен, то відключення води для більшості здатне перетворитися на величезну проблему. А прецеденти явно можливі — наприклад, на Сумщині задля економії електрики майже на добу було відключено водопостачання.

Щоб подібні нюанси не заставали вас зненацька, "Телеграф", посилаючись на "Вікна", розповість, що варто мати під рукою і як найкраще підготуватися до можливої відсутності води у крані. На щастя, є кілька перевірених способів, як спокійно пережити такі ситуації.

Насамперед наберіть кілька великих і маленьких пляшок води. Якщо запаси не будуть витрачені в перші тиждень-два, то найкраще її "оновити". Вже "стару" рідину можна використати на якісь технічні потреби.

Запасіться одноразовим посудом — таким чином на миття тарілок не доведеться витрачати і без того обмежену кількість води.

Не зайвими будуть і вологі серветки. Вони звичайно застосовуються для особистої гігієни. До них можна додати антисептик (для рук) і тонік (для обличчя).

Якщо ви живете в будинку і маєте крім внутрішнього ще й зовнішній туалет, то не соромтеся певний час походити до вітру саме на вулицю. Унітаз – зручна річ, але його зливний бачок споживає від 10 до 15 літрів води.

При тривалих проблемах з водопостачанням зверніть увагу на технічну воду, яка з’являється під час опадів. Дощова або снігова вода непогано очищається за допомогою активованого або перегорілого деревного вугілля.

Щоб заощадити і трохи затримати воду в організмі, підсолюйте її перед вживанням. Однак із цим важливо не перестаратися — багато солі шкідливо для здоров’ю.

Заощадити воду також допоможе саморобний умивальник. Для нього знадобиться дволітрова пластикова пляшка та шприц. Вирізаємо в кришці пляшки дірку діаметром шприца. У шприца відрізаємо носик і всю верхню частину, після чого вставляємо його в отвір. Перевірте, щоб він входив дуже туго — щоб крізь зайві отвори не просочувалася вода. Коли маніпуляції буде закінчено, закрутіть кришечку на пляшку. Після цього в самій ємності відріжте дно і наповніть залишок пляшки водою. Щоб перекривати подачу води, поршень шприца достатньо витягнути назовні по максимуму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна підготуватися до тотального блекауту та як найкраще заощадити електроенергію.