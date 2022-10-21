Як швидко відмити витяжку на кухні від жиру: легко і зовсім не затратно (відео)

Завдяки цьому нехитрому способу витяжка знову буде чистою та блискучою.

Часто процес миття витяжки від залишків жиру, що липнув, пилу і бруду — це дуже довге і трудомістке заняття, яке багато домогосподарок взагалі пропускають. Однак цього робити не варто, адже бруд негативно позначиться на роботі техніки, тим більше якщо є простий, і зовсім не витратний спосіб, який допоможе вам під час прибирання на кухні.

Ефективний і дуже легкий спосіб очищення витяжки ми знайшли на ютуб-каналі "Поради для дому". Зазначимо, що всі інгредієнти для миття можна знайти на вашій кухні, тому витрачатися особливо не доведеться.

Як відмити кухонну витяжку від бруду та жиру

Щоб приготувати засіб для чищення для початку в чашу насипте третину пачки соди, після додайте столову ложку будь-якого засобу для посуду і залийте це все невеликою кількістю окропу. Все ретельно розмішайте.

Після цього перелийте все в миску, в яку витяжка поміститься хоча б наполовину, і долийте окропу стільки, щоб витяжка була максимально покрита розчином. Покладіть решітку від витяжки в розчин і залиште на 5-10 хвилин. Потім очистьте витяжку від бруду старою зубною щіткою.

Після мийний розчин потрібно знову підігріти і, зануривши в миску другу половинку витяжки, повторити всі маніпуляції.

Раніше "Телеграф" ділився з вами хитрістю досвідчених домогосподарок, як можна відмити плиту від жиру без хімії, не використовуючи жодного грама засобу. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.