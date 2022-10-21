Працює за одну ніч: простий лайфхак з очищення духовки подолає навіть застарілі плями

Потрібні інгредієнти, які, швидше за все, вже стоять у вашій кухонній шафі

При прибиранні на кухні найбільше доводиться приділяти увагу миттю витяжки та чищенню духовки. З останнім допоможуть впоратися деякі підручні засоби, які або вже є у вашому будинку, або коштуватимуть досить дешево.

Як пише видання Express, харчова сода є натуральним продуктом, який відмінно очищає різні поверхні. Тому простий і зрозумілий лайфхак із використанням соди ідеально очистить духовку лише за одну ніч.

Лайфхак з очищення духовки

Що потрібно робити:

Вийміть решітки та деко з духовки й замочіть у раковині. Наповніть миску гарячою водою. Встановіть духовку на 220 градусів та помістіть миску в духовку. Залишіть так на 30 хвилин. Коли духовка трохи охолоне, змішайте одну столову ложку рідкого мийного засобу та одну столову ложку харчової соди. Нанесіть суміш на стінки та дверцята духовки. Потім залиште пасту, поки духовка ще остигає. Зіскребіть весь бруд, а також пасту з харчової соди, використовуючи мочалку. Наповніть раковину гарячою мильною водою і залиште решітки для духовки остигати на ніч. Вранці зіскребіть бруд грудкою фольги або металевою мочалкою.

Додамо, що краще очищати духовку незадовго після використання.

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