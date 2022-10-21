Як позбутися запаху риби всього за 1 хвилину: спосіб дивує своєю простотою

Завдяки цьому способу від запаху риби не залишиться сліду.

Неприємний запах від риби – це проблема, з якою не так просто впоратися. Після чищення свіжої риби та дошка та ніж навіть після миття все одно специфічно пахнуть. Однак якщо знати маленький лайфхак, то ця проблема дуже просто і легко вирішується. Також ми раніше розповідали як позбутися такого запаху з духовки.

Як зазначає видання prostoway, всього один дуже простий народний засіб, який, до речі, завжди є на кожній кухні, допоможе позбутися рибного запаху за лічені хвилини. І цей засіб – це звичайна харчова сіль.

Як позбутися запаху риби за допомогою солі

Спосіб максимально простий. Все що потрібно зробити, це після завершення чищення, всі поверхні та всі прилади, які ви використовували для обробки риби, потрібно обробити сіллю. Це стосується і ножів, і посуду. Сіль вбере весь неприємний запах, не дозволивши йому поширюватися далі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі.