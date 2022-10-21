Оббивка буде як нова: простий спосіб видалити пляму з дивана всього за 10 хвилин

Диван буде чистий, світлий і зовсім як новий

Диван у вітальні – незамінний предмет інтер’єру. Однак згодом його оббивка покривається плямами різного походження: від напоїв, їжі, виділень тварин… Позбутися забруднень не так і складно, як може здатися на перший погляд. Раніше ми писали, як прибрати плями на матраці, тепер поговоримо про недорогий і несподіваний засіб, який дозволить відчистити оббивку дивана.

Спробуйте скористатися простим засобом для миття вікон (можна будь-яким). Як пише cpykami, воно містить речовини, які чудово справляються з плямами на дивані.

Як позбутися плями на оббивці дивана

Розпорошіть на пляму засіб для миття вікон і залиште так на 10 хвилин. Потім потріть пляму ганчіркою з мікрофібри, а залишки засобу промокніть чистою ганчіркою. Дочекайтеся повного висихання.

Раніше ми писали, як відіпрати плями кави на одязі — 3 простих способи позбутися забруднення.