Ці кухонні прилади – пожирачі електроенергії: як заощадити на рахунках

Зверніть увагу на деяку кухонну техніку, щоби дарма не "крутити" світло

У зв’язку з аварійними перебоями електрики, українці намагаються підходити до споживання енергії грамотно. Заощадити можна не тільки включаючи ті чи інші побутові прилади у певний час (навіть є спеціальний графік). Також зверніть увагу на п’ять кухонних приладів, які пожирають електрику та б’ють по гаманцю.

Як пише видання Express, ряд кухонних приладів збільшує ваші рахунки за електроенергію. Виправити це допоможуть прості правила споживання та невеликі лайфхаки. Заощадити енергію простіше, ніж може здаватися.

Яка кухонна техніка найбільше споживає електроенергії

1. Холодильник із морозильною камерою

Судячи з його розміру і того факту, що він завжди включений, холодильник із морозильною камерою, що не дивно, є найдорожчим приладом на кухні. У зв’язку з тим, що він завжди повинен залишатися увімкненим, вам може бути цікаво, як можна скоротити витрати при використанні цього приладу. Чим більше продуктів міститься у холодильнику, тим більше він має працювати, щоб підтримувати температуру належним чином. Тому почніть із того, що не перевантажуйте холодильник.

А ось морозильник насправді працює ефективніше, скоріше якщо він повний, ніж порожній, оскільки йому не потрібно докладати стільки зусиль, щоб утримувати холод. Але переконайтеся, що ви не перевантажуєте його, оскільки має бути місце для циркуляції повітря. Ну і не забувайте періодично розморожувати камеру, щоб позбавитися будь-якого скупчення льоду (це змушує прилад споживати більше енергії).

2. Витяжні вентилятори

Хоча витяжні вентилятори чудово справляються з кухонними запахами, їхня робота обходиться досить дорого, особливо якщо залишити їх включеними. Замість включення вентилятора на час приготування, спробуйте ввімкнути його на кілька хвилин після закінчення. Перевірте фільтр вентилятора, щоб переконатися, що він не забитий. Це допоможе йому працювати легше та споживати менше енергії. Простий лайфхак: ви можете легко очистити фільтр у мисці з мильною водою з невеликою кількістю оцту та засобу для миття посуду.

3. Піч

Цей прилад є ще одним предметом, що часто використовується в будинку. За можливості фахівці з енергозбереження радять використовувати інші способи приготування їжі. Мікрохвильова піч, як правило, є найбільш ефективним способом розігріву та приготування їжі — вона завжди швидша, а її менший розмір (на відміну від духовки) означає, що тепло більше зосереджено на тому, що готується всередині. Мультиварки є приладами для приготування їжі, що зберігають електроенергію.

4. Чайник

Дивовижно, але цей маленький пристрій коштує дорожче, ніж ви вважаєте. Якщо чайник кип’ятить велику кількість води, йому потрібно більше потужності, щоб досягти точки кипіння. Простий спосіб скоротити витрати на чайник — кип’ятити рівно стільки води, скільки потрібно. Ви можете виміряти потрібний об’єм, спочатку наливши воду в кухоль, а потім виливши її в чайник. Також вимикайте чайник із розетки щоразу після використання. Ще один вдалий лайфхак, який заощадить витрати при використанні чайника, ми публікували раніше.

5. Посудомийна машина

Чим більше завантажень у посудомийку ви виконуєте, тим більше витрачаєте. Спробуйте зменшити кількість завантажень, увімкнувши прилад лише тоді, коли він повністю заповнений, але не перестарайтеся. Це може знизити якість очищення. Якщо можливо, зменшіть температуру нагрівання або запустіть посудомийку в екологічно чистому режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які побутові прилади обов’язково потрібно вимикати на ніч. А також ми писали, як зробити свічку з підручних засобів, якщо в будинку раптово зникло світло.