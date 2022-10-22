Скільки порошку потрібно сипати в машинку під час прання: як вирахувати ідеальну пропорцію

Важливо як не переборщити, так і не насипати замало.

Багато домогосподарок під час прання помилково вважаючи, що таким чином речі краще відперуться, додають у відсік для мийного засобу більше порошку. Однак це зовсім не так, і речі в такому разі чистіші та свіжіші не стануть. Щобільше, це може лише зробити гірше, адже банально порошок може не встигнути вимитися із тканин. А це у свою чергу призведе до того, що речі стануть грубішими, і на них з’являться білі розлучення.

Як правильно користуватися порошком під час прання, повідомляє Ukr.Media. Це невелике правило допоможе вам у майбутньому не засмічувати контейнер для порошку, а також допоможе уникнути псування вашого одягу.

Скільки порошку потрібно засипати під час прання: пропорція

Порада від досвідченіших господинь така — на кожен кілограм одягу сипте столову ложку порошку. Однак і тут є свої нюанси — якщо забруднення надто сильні, а вода жорстка, то пропорцію можна збільшити до двох столових ложок.

Якщо ви перете в режимі швидкого прання, і при цьому пральна машинка забита повністю — варто сипати по півтори ложки порошку на кілограм одягу.

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