Сковорода більше не пригорить, якщо дотримуватись простих правил: хитрощі від досвідчених господинь

Хитрі господині точно знають, як урятувати старий кухонний інвентар

Процес приготування на сковороді може стати нестерпним з тієї причини, якщо їжа постійно прилипатиме і пригорятиме. Однак витрачатися на нове придбання не варто, якщо проблемі можна буде запобігти. Реально врятувати не тільки антипригарне покриття тефлонової сковороди, але й запобігти пригоранню на звичайній.

Щоб уникнути пригорання їжі під час готування, рекомендується при жарінні завжди використовувати олію. А от якщо покриття антипригарне, достатньо буде лише однієї краплі продукту. До олії бажано додати щіпку солі, але будьте обережні — важливо враховувати, щоб це ніяк не вплинуло на смак страви.

Також сковороди не рекомендується мити металевими губами. Робити це слід м’якшими матеріалами.

Крім того, при зберіганні не бажано ставити сковороди одна на одну, щоб не пошкоджувати поверхню кухонних інвентарів.

Раніше "Телеграф" писав, як відмити від жиру скляну кришку сковороди чи каструлі.