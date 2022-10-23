Як прибрати пляму від чорнила на сорочці: несподіваний, але робочий трюк з сірниками

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Кулькові ручки мають властивість протікати. Найчастіше така неприємність відбувається в кишенях штанів, піджаків чи в сумках. Зіткнувшись із такою проблемою, більшість або викидають речі, або вдаються до допомоги агресивної "хімії". Але в цьому матеріалі ми пропонуємо не такий дорогий спосіб.

Випрати ручку з кольорового одягу або білих сорочок можна за допомогою звичайних сірників. Про це пише cpykami.

Як прибрати пляму від чорнила на одязі

Наливаємо у тарілку трохи будь-якого рідкого мила. Занурюємо в нього 2-3 сірники і натираємо пляму, поки сірка не розмокне і не вбереться в тканину. Можна повторити ще з кількома сірниками, поки пляма повністю не буде просочена. Залишаємо у такому вигляді на 10 хвилин. Потім перемо вручну, краще — з господарським милом. Від чорнила не залишиться і сліду!

Раніше ми писали, як відіпрати плями кави на одязі — 3 простих способи позбутися забруднення. Також ми розповідали про простий спосіб прибрати з одягу зеленку за п’ять хвилин.