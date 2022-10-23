Як очистити воду з крана без фільтра: 4 найпростіші лайфхаки

Очистити воду можна без використання спеціальних фільтрів.

Вода з-під крана — це продукт, який не бажано вживати не в кип’яченому вигляді або без фільтрів. Однак у зв’язку з досить складною ситуацією, що склалася в Україні через обстріли з боку Росії, можливо, доведеться пити саме її. Однак проблему "шкідливості" води з-під крана можна легко вирішити навіть без спеціальних фільтрів.

Є як мінімум чотири способи, як можна очистити воду в домашніх умовах без спеціальної техніки. Вам знадобляться досить прості підручні засоби.

Як очистити воду з-під крана без спеціальних фільтрів

Відстоювання – найпростіший, доступний та безплатний спосіб пом’якшити воду. Все, що потрібно зробити, це налити воду в місткість і залишити її на не менше 8 годин, в ідеалі на добу.

Камені — не просто так за старих часів у колодязь кидали кремінь. Налийте воду в банку або іншу місткість і покладіть у неї 1-2 камені мінералу. Залишіть воду постояти на 2-3 дні. Після закінчення часу воду потрібно обережно злити. Також для очищення води підійде шунгіт. На літр води потрібний камінь вагою приблизно 100 г.

— не просто так за старих часів у колодязь кидали кремінь. Налийте воду в банку або іншу місткість і покладіть у неї 1-2 камені мінералу. Залишіть воду постояти на 2-3 дні. Після закінчення часу воду потрібно обережно злити. Також для очищення води підійде шунгіт. На літр води потрібний камінь вагою приблизно 100 г. Активоване вугілля — помістіть в марлю товчене активоване вугілля, а потім через цю лійку потрібно процідити воду. Також можна опустити у воду кілька таблеток, оповитих тканиною, на 8-10 годин.

— помістіть в марлю товчене активоване вугілля, а потім через цю лійку потрібно процідити воду. Також можна опустити у воду кілька таблеток, оповитих тканиною, на 8-10 годин. Заморожування – найпростіший і при цьому найкращий спосіб очищення води. Надішліть воду в морозилку, і коли вона замерзне на 2/3, рідкі залишки треба злити, а лід розморозьте.

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