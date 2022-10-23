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Як швидко висушити одяг: спосіб, який справді працює (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Спосіб, як швидко висушити речі після прання
Спосіб, як швидко висушити речі після прання

Такий спосіб полегшить сушіння білизни у сиру, вологу погоду.

На вулиці погода все ближче до зимової, і вивішувати прання на балкон вже в принципі немає сенсу, адже речі не висохнуть так швидко, як влітку чи восени. Тому тепер потрібно шукати альтернативні способи сушіння білизни в будинку. І такий варіант є – можна висушити прання за допомогою простирадла.

Блогер Джин у своєму TikTok-акаунті, який вона веде під нікнеймом cleanwithjen, показала один із швидких способів, як можна висушити одяг у квартирі. Все що для цього потрібно, це прання, простирадло і сушарка для білизни.

Що потрібно зробити? Поставте сушарку для білизни біля теплої батареї, розвісьте білизну і накрийте все це простирадлом. Ось і весь лайфхак.

"Підіткніть краї простирадла, зробивши своєрідний маленький намет для сушіння, в якому затримуватиметься гаряче повітря", — пояснила блогерка.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.

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#Прибирання #Прання #Лайфхак