Миттєво видаліть бруд і бактерії з пральної машини: два ефективні способи

Не забувайте періодично очищати барабан "пралки"

Навчитися чистити пральну машину в домашніх умовах необхідно, щоб одяг був свіжим і приємно пахнув. Може здатися трохи нелогічним чистити обладнання, яке чистить, але це не так. Ймовірно, ви хоч раз стикалися з тим, що після прання одяг набув неприємного запаху.

Як пише видання Express, з часом мильна піна і мийний засіб можуть накопичуватися і викликати проблеми, що призводить до появи неприємного запаху в пральній машинці і зниження її ефективності. Є два простих лайфхаки, які допоможуть почистити пральну машину в домашніх умовах відносно швидко та легко.

Перший спосіб передбачає використання соди. Кристали соди — це природне поєднання, яке вже понад 100 років традиційно використовується для прибирання будинку. Що потрібно робити:

Переконайтеся, що пральна машина порожня, і помістіть 500 г соди в барабан пральної машини. Увімкніть машинку і запустіть на найдовший і гарячий цикл, оскільки це усуне бруд, кіптяву та бактерії.

Якщо внутрішня частина барабана вашої пральної машини виглядає трохи зношеною, то й тут виручить сода. Виготовте просту пасту з харчової соди та води. Потім нанесіть на внутрішню частину машини губкою або тканиною. Харчова сода м’яко вичистить "виворот" машинки і усуне будь-які затхлі запахи цвілі, що залишилися від порошку.

Другий лайфхак не менш простий, але цього разу візьміть звичайний оцет. Це потужний натуральний засіб для чищення, який відмінно видаляє запахи і жир, а також є відмінним способом глибокого очищення машинки. Виконайте прості кроки:

Додайте дві чашки оцту в дозатор мийного засобу і запустіть машину на порожньому режимі при гарячому пранні. Відбудеться "чарівництво" — і ваша машина знову виглядатиме новою і блискучою всередині.

Також можна оббризкати барабан пральної машини оцтом і протерти чистою тканиною. Це допоможе позбутися плям і навіть легко видалити жир.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко висушити одяг після прання. Є один маловідомий спосіб.