Як освіжити пуховик: найпростіший спосіб з оцтом, який застосовують досвідчені господині

Не кожен ризикне закинути таку куртку у пралку

Взимку без пуховика нікуди. Ця тепла річ у холодні місяці завжди актуальна, вона чудово захищає від вітру та морозу. Однак більшість боїться кидати в пральну машинку пуховик, щоб не зіпсувати пух. А щоб позбутися неприємного запаху, необов’язково відносити теплу річ у хімчистку та платити за послуги чималі гроші.

Досвідчені господині усувають подібну проблему більш простим способом. Він не завдасть шкоди матеріалу. А потрібно всього лише використати звичайний столовий оцет.

Навіщо протирати пуховик оцтом

Оцет допомагає швидко освіжити пуховик, як і будь-який інший одяг, і позбавити неприємних запахів.

Як прибрати запах з пуховика

Робимо розчин зі склянки теплої води та двох столових ложок оцту. Потім м’якою губкою або ганчіркою приступаємо до чищення. Сушимо пуховик, бажано на свіжому повітрі. Від запаху не залишиться і сліду!

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити з пуховиком під час прання, щоб не зіпсувати річ.