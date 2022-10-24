Як освіжити пуховик: найпростіший спосіб з оцтом, який застосовують досвідчені господині
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Не кожен ризикне закинути таку куртку у пралку
Взимку без пуховика нікуди. Ця тепла річ у холодні місяці завжди актуальна, вона чудово захищає від вітру та морозу. Однак більшість боїться кидати в пральну машинку пуховик, щоб не зіпсувати пух. А щоб позбутися неприємного запаху, необов’язково відносити теплу річ у хімчистку та платити за послуги чималі гроші.
Досвідчені господині усувають подібну проблему більш простим способом. Він не завдасть шкоди матеріалу. А потрібно всього лише використати звичайний столовий оцет.
Навіщо протирати пуховик оцтом
Оцет допомагає швидко освіжити пуховик, як і будь-який інший одяг, і позбавити неприємних запахів.
Як прибрати запах з пуховика
Робимо розчин зі склянки теплої води та двох столових ложок оцту. Потім м’якою губкою або ганчіркою приступаємо до чищення. Сушимо пуховик, бажано на свіжому повітрі. Від запаху не залишиться і сліду!
Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити з пуховиком під час прання, щоб не зіпсувати річ.