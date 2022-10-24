Як повернути блиск ложкам і виделкам: несподіваний трюк з фольгою прибере наліт на раз-два

Нестандартний метод допомагає повернути столовим приборам чистоту та блиск

Більшість господинь використовує губки та засоби для миття посуду, щоб відмити ложки, виделки та ножі від забруднень. Однак з таким популярним способом не всі справляються з нальотом на кухонному приладді.

Миючи виделки та ложки тим же способом, що і звичайні тарілки та каструлі, досягти блиску столових приборів буває дуже важко. Щоб зробити процес ефективнішим, слід використовувати звичайну харчову алюмінієву фольгу.

Як очистити ложки та виделки за допомогою фольги

Розриваємо фольгу на кілька частин та поміщаємо шматочки на дно великої ємності. Всипаємо туди по 1 ст.л. кухонної солі та харчової соди. Заливаємо масу водою. Температура рідини має бути високою, але також не використовуємо окріп. Кладемо в ємність столові прибори. Через кілька хвилин наліт почне сам виводитися з ложок, виделок та ножів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.