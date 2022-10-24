Результат за сім хвилин: супершвидкий спосіб вивести пляму з килима від досвідчених господинь

Лише кілька хвилин і килим буде як новенький!

Килими завжди були в моді. Вони додають кімнаті домашнього затишку, самі килимові покриття є одним зі способів утеплення підлоги, що дуже актуально в холодний період.

Однак, як і будь-яка інша річ інтер’єру, килим має властивість бруднитися і вбирати в себе неприємні запахи. Розповідаємо, як швидко очистити килим від плям у домашніх умовах. Нам знадобиться відро з теплою водою, пральний порошок та нашатирний спирт (аміак). Чистка займе не більше семи хвилин. Цей спосіб навіть старому килиму поверне його первісний вигляд!

Як почистити килим від плям і прибрати запах

Пилососимо покриття, потім надягаємо захисні рукавички, щоб шкіра рук не постраждала від розчину. У відрі з теплою водою розчиняємо три ложки прального порошку та ложку нашатирного спирту. Далі, озброївшись щіткою або ганчіркою, втираємо розчин у забруднену ділянку.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати затхлий запах із термоса. Неприємний аромат може бути як у новій ємності, так і після експлуатації.